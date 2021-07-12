В Україні за добу потонуло 5 дітей - ГСЧС
В Україні за добу потонуло 32 людини, з них 5 – діти.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Так, від початку тижня рятувальники зафіксували 94 смертельних випадки (12 дітей). З початку місяця потонуло 124 людини (16 дітей), а з 2021 року – 665 людей (70 дітей).
Врятовано 307 людей, у тому числі 63 дітей.
Правила безпеки на водних об'єктах від ДСНС
- пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.