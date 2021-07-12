В Україні за добу потонуло 5 дітей - ГСЧС

В Україні за добу потонуло 32 людини, з них 5 – діти.

Про це йдеться у повідомленні﻿ ДСНС.

Так, від початку тижня рятувальники зафіксували 94 смертельних випадки (12 дітей). З початку місяця потонуло 124 людини (16 дітей), а з 2021 року – 665 людей (70 дітей).

Врятовано 307 людей, у тому числі 63 дітей.

Правила безпеки на водних об'єктах від ДСНС