В Україні за добу потонуло 5 дітей - ГСЧС

В Україні за добу потонуло 5 дітей - ГСЧС

В Україні за добу потонуло 32 людини, з них 5 – діти.

Про це йдеться у повідомленні﻿ ДСНС.

Так, від початку тижня рятувальники зафіксували 94 смертельних випадки (12 дітей). З початку місяця потонуло 124 людини (16 дітей), а з 2021 року – 665 людей (70 дітей).

Врятовано 307 людей, у тому числі 63 дітей.

Правила безпеки на водних об'єктах від ДСНС

  • пам'ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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