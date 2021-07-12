Порошенко про суд над генералом Павловським: Це ганьба Зеленського

Суд над бойовим генералом Ігорем Павловським, проти якого в Росії порушені кримінальні справи за захист України, – це системне переслідування з боку влади Зеленського українських генералів, волонтерів та активістів, повідомляє Деловая столица.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.

"Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь" , – нагадав Порошенко.

"А от спроба ув’язнити його на території України – це ганьба Зеленському, який є замовником і організатором цієї політично вмотивованої справи. Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися – генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів – Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій" , – перелічив Порошенко.

Він також порівняв Зеленського з Януковичем, а також заявив, що чинний президент "хоче бути схожим на Путіна або на Лукашенка".