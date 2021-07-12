Банки знижують ставки за депозитами

У червні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,0% річних, повідомляє РБК-Україна.

Це на 0,1 п. п. нижче, ніж у травні (7,1%).﻿ За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за червень зросли з 0,6% до 0,7%.

У червні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств не змінилися - 4,0% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Депозитний портфель банків у червні зріс на 1,5% до 1 407 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,4% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,7% до 678 млрд гривень.

Автор: Олександр Білоус