Нардеп Олександр Юрченко вперше розповів свою версію ДТП, яке він скоїв у Львові.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, водій пошкодженого авто погрожував йому і навіть вдарив дівчину, яка з ним була, але відеодокази нардеп обіцяє надати пізніше.

Крім того, за інформацією Юрченко потерпіла дівчина написала заяву в поліцію і сам він теж збирається це зробити.

Прокоментував нардеп і наркотики в крові - Юрченко запевняє, що "ніколи в житті не вживав" ніяких таких препаратів, а результати аналізів нібито "сфальсифіковані другим учасником ДТП".

На підтвердження політик демонструє два негативних тести, але зроблені вони через 2 дні після ДТП.