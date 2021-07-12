Вакцина Pfizer вже доступна в пунктах вакцинації - МОЗ
Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech вже доступна в пунктах масової вакцинації.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Вакцину буде доступна всім охочим, з пріоритетом для людей похилого віку та тих, у кого є супутні захворювання.
"Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу", - пояснили у відомстві.
У пунктах вакцинації також продовжують робити щеплення китайським препаратом CoronaVac (Sinovac Biotech).
Головний санлікар Ігор Кузін підкреслив, що всі вакцини, які використовуються в Україні, схвалені ВООЗ, є безпечними та захищають від тяжкого перебігу COVID-19.
"За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність в 83,5% в запобіганні симптоматичних захворювань COVID-19 та 100% ефективність у попередженні госпіталізації і смерті", - підкреслив Кузін.