Банки знизили темпи кредитування бізнесу
У травні чистий (за вирахуванням резервів) портфель кредитів юридичним особам виріс на 9,8 млрд - до майже 475 млрд грн. Це випливає зі статистики НБУ, повідомляє Мiнфiн.
Хто в лідерах
На перше місце вийшов державний Ощадбанк, який за підсумками квітня був лідером зі скорочення портфеля кредитів юрособам.
Держбанк потіснив Райффайзен Банк, який за підсумками травня зайняв другу позицію.
Третє і четверте місце зайняли найбільші банки з вітчизняними власниками - Південний і ПУМБ.
Альфа-Банк з другої позиції за підсумками квітня опустився на 5 місце.
Топ-5 банків за приростом портфеля кредитів юрособам у травні, млрд грн.
Хто скорочував
Разом з тим деякі банки скорочували кредитні портфелі. Лідером став російський Сбербанк, який продовжує згортати свій бізнес в Україні.
Досить несподівано в аутсайдерах за підсумками травня опинилися банки з французьким капіталом - Креді Агріколь Банк і УкрСиббанк, які місяцем раніше були в Топ-5 лідерів.