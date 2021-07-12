Банки знизили темпи кредитування бізнесу

У травні чистий (за вирахуванням резервів) портфель кредитів юридичним особам виріс на 9,8 млрд - до майже 475 млрд грн. Це випливає зі статистики НБУ, повідомляє Мiнфiн.

Хто в лідерах

На перше місце вийшов державний Ощадбанк, який за підсумками квітня був лідером зі скорочення портфеля кредитів юрособам.

Держбанк потіснив Райффайзен Банк, який за підсумками травня зайняв другу позицію.

Третє і четверте місце зайняли найбільші банки з вітчизняними власниками - Південний і ПУМБ.

Альфа-Банк з другої позиції за підсумками квітня опустився на 5 місце.

Топ-5 банків за приростом портфеля кредитів юрособам у травні, млрд грн.

Хто скорочував

Разом з тим деякі банки скорочували кредитні портфелі. Лідером став російський Сбербанк, який продовжує згортати свій бізнес в Україні.

Досить несподівано в аутсайдерах за підсумками травня опинилися банки з французьким капіталом - Креді Агріколь Банк і УкрСиббанк, які місяцем раніше були в Топ-5 лідерів.

Топ-5 банків щодо скорочення портфеля кредитів юрособам у травні, млн грн.