Катя Осадча: фото біля моря в Одес

Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками новими фото. Цього разу вона відвідала Одесу й показала ніжний образ у лавандовій сукні, повідомляє 24 Канал.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча продовжує поєднувати відпочинок з відрядженнями. Днями зірка відправилась в Одесу. Новими світлинами вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

Знаменитість влаштувала невелику літню прогулянку біля моря. Для цього вона обрала легке вбрання. Катя Осадча приміряла об'ємну сукню лавандового кольору з принтом довжини максі, яка ледь приховувала вагітний животик.

Фото з інстаграму Каті Осадчої