Таїланд буде комбінувати вакцини через штам "Дельта"

У Таїланді мають намір комбінувати вакцини Sinovac і AstraZeneca для підвищення рівня захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Зокрема, вакцину AstraZeneca вводитимуть другою дозою тим, хто спочатку отримав Sinovac, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляється, що в разі реалізації цей спосіб вакцинації стане першою комбінацією вакцини, розроблених на Заході і в Китаї.

"Це зроблено для поліпшення захисту від варіанту "Дельта" і підвищення рівня імунітету проти хвороби" , - заявив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ ще не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування COVID-вакцин.