TikTok розпочав боротьбу з криптовалютою

Платформа TikTok почала вводити жорсткі заходи з просування впливовими особами продуктів фінансових послуг, включаючи криптовалюту і торгівлю акціями, повідомляє Обозреватель.

Цей крок спрямований на те, щоб зупинити зростаючу хвилю невідповідних ризикованих інвестицій і шахрайства, що просуваються в соцмережах, але також торкнеться авторитетних фінансових компаній.

Банки і компанії скористалися перевагами реклами та партнерства з впливовими особами на TikTok. Додаток Plum для пострегулюючого контенту і заощаджень Monzo і Revolut співпрацює з автентичними голосами фінтока. Але такі нові правила покладуть цьому край.

Відзначається, що платформа оновила свою політику щодо брендованого контенту, заборонивши просування всіх фінансових послуг і продуктів.

Рекламна політика, яка дозволяє компаніям, що надають фінансові послуги, рекламувати людей старше 18 років, залишається незмінною. Реклами, які просувають віртуальні валюти і криптовалюти, вже заборонені, так само як і схеми пірамід та схеми швидкого збагачення. Так, платформу ретельно перевірили на предмет надання нерегульованих фінансових консультацій, які можуть ввести в оману людей.