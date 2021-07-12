Коболєв пояснив мільйонні премії топ-менеджерів "Нафтогазу"

Ексглава "НАК Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що топменеджери української компанії заробляють в 6 разів більше колег з польської PGNiG, тому що команда НАК сильніша, повідомляє Обозреватель.

Таким чином Коболєв відреагував на дослідження організації Energy Club, яка порівняла грошові компенсації для правління "Нафтогазу" з доходами топменеджерів державної нафтогазової компанії Польщі.

"Я не знаю, скільки отримують топспівробітники PGNiG і вважаю, що порівнювати зарплати в PGNiG з зарплатами в "Нафтогазі" некоректно. Обсяги видобутку газу і трейдингу у PGNiG на порядок менше. Та й команда у нас сильніша буде" , – зазначив Коболєв.

За його словами, це польські колеги пішли по стопах України щодо "Газпрому". Крім того, в PGNiG користуються послугами "Нафтогазу" зі зберігання палива в підземних сховищах газу.

"Між нами є багато відмінностей. Розміри зарплат для співробітників "Нафтогазу" відповідають ринку. Їх визначила грейдингова система, яку нам допоміг розробити зовнішній консультант. Ця система оцінює кожну посаду на цінність для компанії і порівнює зарплати на цій посаді в інших компаніях" , – резюмував Коболєв.

Раніше повідомлялося, що керівництво НАК "Нафтогаз" у 2020-му сумарно отримало 610,1 млн грн винагороди. При цьому компанія в минулому році отримала збиток у 19 млрд грн.

Розмір винагород членів правління встановлює наглядова рада. У своєму листі глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко просить спостережну раду на засіданні розглянути і затвердити підготовлений звіт із винагород.