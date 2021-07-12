В Україні службові собаки стануть учасниками параду до Дня Незалежності

У військовому параді з нагоди 30-річчя Незалежності України візьмуть участь службові собаки Кінологічної служби Державної прикордонної служби, повідомляє Лівий берег.

Підготовка парадного розрахунку кінологів і їхніх чотирилапих напарників уже розпочалася на базі Кінологічного навчального центру, що у Великих Мостах на Львівщині.

"Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності України. Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цього року вперше чотирилапі помічники прикордонників стали у стрій разом зі своїми напарниками. Тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться у Києві.