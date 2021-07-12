В Києві почали обмежувати швидкість до 20 км/год

Обмеження вводяться на ділянках, де також їздять велосипедисти та електросамокати, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.﻿

Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Але швидкість обмежена 20 км/год.

Ділянка з суміщеним рухом з’єднає собою вулицю Івана Франка, де зараз триває капітальний ремонт, та вулицю Леонтовича.

Дана розмітка визначена ДСТУ 2587:2021 “Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови”, що набувають чинності з 1 серпня 2021 року. Пропозиції до ДСТУ надано Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Нацполіцією та громадськими організаціями.

Важливо, що на ділянках спільного руху швидкість до 20 км/год вважається безпечною для велосипедистів.

Також, у цьому році чиновники, відповідно до ДСТУ 8906:2019 “Планування та проєктування велосипедної інфраструктури”, планують обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу метро Арсенальна та Старокиївській Горі.