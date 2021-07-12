МОЗ повідомило, коли запрацюють цифрові COVID-сертифікати

Цифрові COVID-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни, повідомляє РБК-Украина.

На сьогодні запроваджено два сертифікати - міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні, наприклад, для відвідування масових заходів.