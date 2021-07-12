У Харківській міськраді пройшли обшуки за фактом привласнення 5 млн грн

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у рамках кримінального провадження про постачання продуктів у дошкільні заклади Харкова за завищеними цінами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час обшуків, проведених у приміщеннях управлінь Харківської міськради, комунальної організації та підприємств, а також за місцем проживання фігурантів провадження, було вилучено бухгалтерські документи та інші докази протиправної діяльності.

"За даними слідства, директор комунальної організації, яка спеціалізується на постачаннях продуктів харчування в дошкільні навчальні заклади, створив злочинну схему, до якої залучив посадових осіб Харківської міської ради та приватних підприємств. Діючи в злочинній змові, зазначені особи постачали товари харчування для дітей за завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, директор комунальної організації сприяв тому, щоб тендери на постачання продуктів харчування у дитячі садки вигравали заздалегідь визначені підприємства і з ними укладалися договори на постачання продуктів.

За даними слідства, протягом 2018-2020 років у дошкільні заклади, розташовані в різних районах Харкова, постачалися молоко, сир, масло за завищеними цінами. Сума привласнених бюджетних коштів становить понад 5 млн грн.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 191 (привласнення бюджетних коштів) КК України.

Вирішується питання про повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння кримінального злочину.