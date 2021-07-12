СБУ заявила про нейтралізацію мережі проросійських інтернет-агентів

Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність міжрегіональної мережі інтернет-агентів, що закликали до зміни меж державного кордону та ведення агресивної війни проти України.

Як повідомили﻿ в Службі безпеки, в ході слідчих дій правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та проєкти інформаційних повідомлень, що є доказами протиправної діяльності.

СБУ викрила мережу агентів, що перебували в різних містах – Києві, Дніпрі, Маріуполі та на Кіровоградщині.

Так, у Києві затримали координатора кіберугруповання, яке поширювало заклики до порушення територіальної цілісності України та ведення агресивної війни.

"Для проведення незаконної діяльності учасники групи створили 4 сайти і 5 спільнот у соцмережах" , – додали в СБУ.

У Маріуполі викрили учасницю мережі, яка поширювала в інтернеті матеріали щодо зміни меж кордону України. За даними спецслужби, інструкції вона отримувала "координаторів" з ОРДЛО.

У Дніпрі заблоковано діяльність місцевого агітатора, який "публічно закликав до порушення територіальної цілісності нашої держави та підтримки незаконних збройних формувань".

Також викрито учасника мережі на Кіровоградщині, який у соцмережах закликав до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення влади в Україні.