У грузинському парламенті трапилася бійка

У понеділок, 12 липня, в парламенті Грузії трапилася бійка між депутатами. Конфлікт трапився між представниками опозиції та правлячої в країні партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", повідомляє Обозреватель.

Причиною конфлікту стало те, що журналістів не пропустили до будівлі парламенту, не дивлячись на наявність пропусків. В ході бійки у деяких депутатів булл порванл одяг. Охороні довелося втрутитися і зупинити бійку.

Пояснимо, що опозиційні сили вимагали, щоб журналістам дали слово виступити. Останні ж заявляли про відставку кабінету міністрів. Представники ЗМІ закликали до проведення дострокових парламентських виборів.

Такі вимоги журналісти висунули після смерті оператора телеканалу "ТВ Пірвелі", який постраждав під час заворушень в Тбілісі.

Нагадаємо, що в грузинській столиці Тбілісі скасували "Марш гідності", який 5 липня планували провести представники ЛГБТ-спільноти. Противники заходу влаштували безлади, нападали на журналістів і кинули вибухівку в офіс організаторів.

Оператор "ТВ Пірвелі" Лексо Лашкарава помер через кілька днів після нападу противників ЛГБТ-прайду. В результаті побиття у Тбілісі чоловік отримав струс мозку, а також переломи кісток обличчя.

У Грузії на тлі зіткнень з поліцією 11 липня почався протестний мітинг опозиції, організований після смерті оператора. Акція пройшла під офісом партії влади "Грузинська мрія" в Тбілісі.