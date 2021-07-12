Медведчук відновив знак "дружби України та Росії" на Харківщині
Сьогодні, 12 липня, поблизу україно-російського кордону в Харківській області, був відновлений "знак дружби українського та російського народів". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради від ОТЗЖ, відомий своїми проросійськими заявами, Андрій Лесик, повідомляє Depo.ua.
Він у черговий раз повторив штампи кремлівської пропаганди про те, що українці та росіяни мають "спільні історичні корені" та об'єднані "духовністю, культурою".
Крім того, на опублікованих Лесиком фото видно, що присутні там тримали банер із написом:
"Російський та український народи - братські навіки !!!"