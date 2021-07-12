Медведчук відновив знак "дружби України та Росії" на Харківщині

Сьогодні, 12 липня, поблизу україно-російського кордону в Харківській області, був відновлений "знак дружби українського та російського народів". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради від ОТЗЖ, відомий своїми проросійськими заявами, Андрій Лесик, повідомляє Depo.ua.

Він у черговий раз повторив штампи кремлівської пропаганди про те, що українці та росіяни мають "спільні історичні корені" та об'єднані "духовністю, культурою".