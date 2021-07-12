Медведчук відновив знак "дружби України та Росії" на Харківщині

Медведчук відновив знак "дружби України та Росії" на Харківщині
Фото: Україна РФ.Коллаж Курс України

Сьогодні, 12 липня, поблизу україно-російського кордону в Харківській області, був відновлений "знак дружби українського та російського народів". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат міськради від ОТЗЖ, відомий своїми проросійськими заявами, Андрій Лесик, повідомляє Depo.ua.

Він у черговий раз повторив штампи кремлівської пропаганди про те, що українці та росіяни мають "спільні історичні корені" та об'єднані "духовністю, культурою".

Крім того, на опублікованих Лесиком фото видно, що присутні там тримали банер із написом: "Російський та український народи - братські навіки !!!"

qjUkyPyM4E3b6gD78ZJLgG1G2rcltHCgcGNM8B2S
aTYRIS5peJPJXnB8mn9tm3HIhtD25sLKWzTvXCXe
4TVLFi2NtwjACahIic0LRZMdecVQqEQYmYEYxhax

Новини

analytics