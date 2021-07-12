Путін дав ряд доручень після переговорів з лідером США

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що після телефонної розмови між президентами Росії та США Володимиром Путіним і Джо Байденом російський лідер дав ряд доручень, як це зазвичай відбувається після переговорів на вищому рівні, повідомляє "Интерфакс".

"Президент після кожної міжнародної розмови дає доручення, тому що всі розмови на вищому рівні носять субстантивний характер", - сказав Пєсков журналістам у понеділок, відповідаючи на питання, чи давав Путін доручення російським відомствам за підсумками переговорів з Байденом.

Проте, Пєсков не став конкретизувати, які доручення і яким відомствам були дані.

"Не можу вам розповісти", - сказав прес-секретар президента.

Телефонна розмова між Путіним і Байденом відбувся 9 липня, повідомили в Кремлі та Білому домі. Бесіда тривала близько години, обговорювалися питання кібербезпеки і взаємодії Москви і Вашингтона по кіберзагрозам.