В JPMorgan засумнівалися в застосуванні біткоїна як платіжного засобу в Сальвадорі

Аналітики JPMorgan назвали низьку ліквідність, волатильність біткоїна, а також ризик конвертації в долар США в якості основних обмежень використання цифрового золота в Сальвадорі, повідомляє ForkLog.

Згідно зі звітом, проблеми можуть виникнути через те, що більша частина біткоїнів неліквідні.

«Більше 90% не поміняли власників протягом року, а значна і зростаюча частка припадає на гаманці з невеликим оборотом», - заявили аналітики.

На їхню думку, щоденна платіжна активність у Сальвадорі становить близько 4% від обсягу транзакцій у мережі. Частка в загальному обсязі переданої ончейн-вартості ледь перевищила 1%, говориться у звіті.