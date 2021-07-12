Лікар розповів, про користь персика для чоловічого здоров'я

Персик - один з рекордсменів у фруктовому царстві за кількістю вітамінів і мінералів. Тому очевидна його користь від вживання.

Чоловіки можуть відкрити для себе з цим фруктом нові відчуття. Цьому сприяє вітамінний склад персика. У досить великих кількостях цинк, присутній в складі цих плодів, допоможе повернути чоловічу силу, підтримає простату і відновить нормальний гормональний фон.

Персик підвищує тонус організму і покращує настрій, завдяки багатьом компонентам - магнію, калій і кальцію, цукру, вітамінам.

Ця перевага всіх сортів без винятку. І маленькі, і великі, і волохаті, і нектарини - всі вони будуть корисні для організму.