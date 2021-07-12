Поліція затримала чоловіка, який перевозив зброю до Києва

Поліція затримала чоловіка, що перевозив автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45 для подальшого продажу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Національної поліції.

Житель Полтави перевозив зброю для подальшого продажу – 2000 євро за одну одиницю.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.



"У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 задокументувати злочинну діяльність мешканця міста Полтави. Чоловіка затримали за підозрою у постачанні зброї до столиці" , – йдеться в повідомленні.

За місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили набої різного калібру.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 45 тисяч гривень.