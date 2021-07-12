Поліція затримала чоловіка, який перевозив зброю до Києва
Поліція затримала чоловіка, що перевозив автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45 для подальшого продажу в Києві.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.
Житель Полтави перевозив зброю для подальшого продажу – 2000 євро за одну одиницю.
Слідчі повідомили правопорушнику про підозру, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
"У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1 задокументувати злочинну діяльність мешканця міста Полтави. Чоловіка затримали за підозрою у постачанні зброї до столиці", – йдеться в повідомленні.
За місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили набої різного калібру.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 45 тисяч гривень.