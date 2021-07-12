Місяць у липні 2021 року: що потрібно робити з 12 липня

Фаза зростання в цьому місяці почнеться 12 липня, а закінчиться 23 числа. Це будуть яскраві та динамічні два тижні. Намагайтеся підвищувати енергетику і бути в тонусі - не лінуватися, а діяти. Чим більше ви встигнете зробити, тим вище буде ймовірність стати щасливішим, повідомляє Слова і Фрази.

Універсальні поради на період з 12 по 23 липня.

Бійтеся надмірностей. Робота - роботою, але важливо думати й про відпочинок. Відпочинок повинен бути активним і допомагати в зміні обстановки. Наприклад, якщо ви в постійних роз'їздах, вам потрібно періодично влаштовувати домашні посиденьки, релаксувати в рідних стінах.

Якщо ж ви постійно сидите на роботі, то в будь-який вільний час краще намагатися виходити на свіже повітря, займатися фізичними вправами.

Присвячуйте більше часу тим справам, які не пов'язані з фінансами та не вимагають колективної роботи. Річ у тому, що в найперший день зростання Місяця Меркурій перейде в Знак Рака, а потім втратить частину своїх сил. Це негативно позначиться на фінансових справах. Саме тому в період зростального Місяця астрологи настійно радять сфокусувати більшу частину своєї уваги на любовній сфері.