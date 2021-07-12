В Україні вперше покарали за наїзд електросамокатом

В Україні вперше покарали винуватицю ДТП на електросамокаті, яка понад рік тому збила на тротуарі жінку в Запоріжжі. Дівчині, що була за кермом транспортного засобу, дали рік, правда умовно, а також зобов'язали виплатити штраф, компенсувавши лікування потерпілої, повідомляє РБК-Украина.

Інцидент трапився 2 червня 2020-го. Тоді Ольга Миколаївна вийшла прогулятися і сходити до банкомату, але на тротуарі її збила самокатниця. Жінка впала та отримала перелом правої шийки стегна. Винуватиця ж втекла з місця ДТП.

На операцію витратили понад сто тисяч гривень, а пошук самокатниці зайняв близько трьох місяців.

І ось після майже року судових розглядів справедливість перемогла і винуватицю аварії покарали. Дівчину зобов'язали виплатити компенсацію Ользі Миколаївні та дали рік умовно. Тепер ця історія стала прецедентом.

Автор: Світлана Мащенко