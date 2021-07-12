Я б повісив тренера збірної Англії прямо на "Вемблі", – Леоненко про фінал Євро-2020

Колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта за оборонну тактику, обрану ним на фінал Євро-2020 проти Італії. Родоначальники футболу поступилися суперникам в Лондоні на "Вемблі" в серії пенальті, повідомляє Обозреватель.

В ефірі програми "Великий футбол" на однойменному YouTube-каналі експерт заявив, що британська команда мала діяти набагато сміливіше, оскільки грала перед своїми вболівальниками.

"Саутгейт програв тактично. Раніше ця тактика гри від оборони проходила. Італійці грали сміливо, а місцеві – ні. Англійці показували футбол, який раніше був в Італії – забили гол, а далі руйнуємо та нічого не даємо. Уявіть, повний стадіон "Вемблі", і ти у себе вдома граєш від оборони. Як правило, ця тактика завжди програє. Вже приблизно зрозуміло, як Англія зіграла б у Римі. Я би повісив Саутгейта прямо на "Вемблі" , – поділився своєю думкою Леоненко.

Нагадаємо, що родоначальники футболу відкрили рахунок на другій хвилині матчу, але дозволили суперникам відновити рівновагу в рахунку в середині другого тайму. Основний і додатковий час поєдинку закінчився внічию 1:1, а в серії пенальті італійці виявилися точнішими.

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