Коболєв розповів, за яких умов може піти в політику

Ексглава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв планує повернутися в Україну після відпустки закордоном і продовжити працювати на країну "в тому чи іншому образі", повідомляє Ліга.net.

За його словами, він зараз знаходиться у відпустці, яку час від часу він перериває, щоб поспілкуватися з людьми, з якими працював попередні сім років.

"Я не можу кинути Нафтогаз. Це не та історія, про яку можна взяти і забути - починаючи із дискусій з журналістами, закінчуючи спілкуванням з колегами з ринку і спробами протистояти порушення проти мене кримінальних справ за спробу розмитнення російського газу в 2015 році" , - сказав Коболєв.

Коболєв також повідомив, що після відпочинку він планує повернутися в Україну і продовжити працювати на країну "в тому чи іншому образі".