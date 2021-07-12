Коболєв розповів, за яких умов може піти в політику
Ексглава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв планує повернутися в Україну після відпустки закордоном і продовжити працювати на країну "в тому чи іншому образі", повідомляє Ліга.net.
За його словами, він зараз знаходиться у відпустці, яку час від часу він перериває, щоб поспілкуватися з людьми, з якими працював попередні сім років.
"Я не можу кинути Нафтогаз. Це не та історія, про яку можна взяти і забути - починаючи із дискусій з журналістами, закінчуючи спілкуванням з колегами з ринку і спробами протистояти порушення проти мене кримінальних справ за спробу розмитнення російського газу в 2015 році", - сказав Коболєв.
Коболєв також повідомив, що після відпочинку він планує повернутися в Україну і продовжити працювати на країну "в тому чи іншому образі".
"Поки ще думаю над цим. Навіщо поспішати? Я так зрозумів, Китай зараз розглядається як еталонна модель державного ладу. Якщо в Україні буде прийнято рішення реалізовувати її у нас, буде привід серйозно задуматися про політичну кар'єру в опозиції", - додав ексглава Нафтогазу.