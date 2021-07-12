Міжбанк: діапазон коливань розширився

У понеділок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку дещо розширили діапазон коливань, змінюючись від 27,25 до 27,31 гривень на покупку і від 27,275 до 27,35 гривень на продаж.

Своєрідною медіаною став рівень 27,30 гривень: ціни то піднімаються вище, коли на ринку з'являється більше покупців, то опускаються нижче цього рівня. В цілому ринок відмінно регулює себе, не допускаючи істотних перекосів в ту чи іншу сторону.

Точно так само поводиться сьогодні готівковий курс долара в обмінниках Києва. З ранку і до обіду він змінюється в межах 27,24-27,27 гривень; з боку може здатися, що він завмер на місці. По суті так і є: спека і період відпусток не сприяють валютній активності.

Євро на FOREX в першій половині дня опустився до досягнутої раніше позначки 1,1879 до 1,1840 долара напередодні майбутнього засідання Єврогрупи, де будуть обговорюватися питання поточного стану економіки країн Єврозони і реагування на новий сплеск пандемії коронавірусу, викликаний штамом «Дельта». Готівковий євро відреагував на це зниженням на 3 копійки - з 32,34-32,35 до 32,31-32,32 гривень.

Ціна польського злотого в столиці утримується на рівні 7,10-7,12 гривень.

Російський рубль, напередодні виріс до 74,25 рублів за долар, знову впав майже до 74,80 рублів, незважаючи на те, що ціни на нафту знову йдуть вгору. У столиці готівковий рубль вже тиждень стабільно продають по 3,66-3,70 гривні за 10 рублів.