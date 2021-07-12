У Мінську повідомили про готовність до переговорів із Заходом

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив про готовність Мінська до діалогу з Заходом, повідомляє Кореспондент.

"Ми зацікавлені в тому, щоб будь-які конфлікти вирішувалися шляхом спокійного, нормального, як зараз модно говорити, інклюзивного діалогу. Це стосується і внутрішньополітичної ситуації, це стосується і нашої готовності до діалогу на зовнішньому контурі.

Ми і зараз готові сідати за стіл переговорів з будь-якими нашими партнерами, які виявлять бажання з цього приводу, але, на жаль, поки ми не чуємо жодного здорового голосу в хорі колективного Заходу", - сказав він.

Макей запевнив, що Білорусь "ніколи не була і не збирається бути джерелом напруженості".

"Ми завжди говорили, що ми зацікавлені в діалозі. Ми завжди лише відповідали на ті рестриктивні заходи, які наші партнери взяли по відношенню до Білорусі", - підкреслив Макей.

Він додав, що Мінськ готовий "обговорювати конкретні напрямки взаємодії, якщо з боку партнерів буде щира відвертість до такого роду діалогу".

"Ми хочемо мати збалансовані відносини з усіма. Але в той же час ми прекрасно розуміємо, що є держави, партнери, з якими ми просто зобов'язані мати більш тісні відносини, наприклад, Росія", - сказав Макей.

Також він пообіцяв "відповідати" на санкції щодо Білорусі.