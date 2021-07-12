Україна протягне без траншу МВФ до весни – експерт

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа може виділити Україні 2,7 млрд доларів у рамках загального розподілу SDR в розмірі 650 млрд доларів. Ці гроші не будуть кредитом, і до того ж – допоможуть Україні впоратися з піковими виплатами за зовнішнім боргом, що заплановані на вересень. Тому питання отримання наступного траншу від МВФ знову стане дуже актуальним лише навесні 2022 року, повідомляє Сегодня.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Метою загального розподілу є "задоволення довгострокових глобальних потреб у резервах в ході глибокої кризи з часів Великої депресії". Отже, для України та інших країн ці кошти не будуть кредитом. Кошти підтримають валютні резерви країни. В результаті Україна зможе з легкістю пройти пікові виплати за зовнішніми зобов'язаннями" , – пояснив Шевчишин.

Він нагадав, що Київ і МВФ погодили позиції з низки питань, необхідних для кредитування в рамках діючої програми. Йдеться в тому числі про антикорупційну реформу і реформу корпоративного управління.

Раніше заявлялося, що Україна отримає черговий транш кредиту, якщо в країні:

знову почне працювати Національне антикорупційне бюро;

буде введена кримінальна відповідальність за недостовірне і невчасне декларування;

буде прийнята нова редакція законопроєкту по Вищій раді правосуддя.

"В результаті за даним напрямком процес залишається на паузі та, ймовірно, в перспективі йтиметься про нову програму кредитування. Втім, гострої потреби в коштах до весни вже не буде, тому в України будуть можливості виконати вимоги МВФ" , – вважає Шевчишин.

Нагадаємо, наразі Україна знаходиться в 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. Наразі ведуться переговори про новий перегляд програми. Після нього рішення про транш буде приймати Рада директорів МВФ. При цьому багато аналітиків припускають, що Україна у 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.