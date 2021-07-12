МЗС Білорусі заявляє, що їх кордони відкриті для "звичайних громадян"

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що закриття кордону з Україною стосується тільки організованої злочинності, повідомляє "Интерфакс".

"Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті. Те, що було сказано, що ми закриваємо кордони, означає, що з урахуванням тих подій, які мали місце останніми днями (а тут від фактів нікуди не піти), я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю, з організацією терористичних актів, анархістами і так далі, все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів", - сказав Макей.

За словами міністра, "закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян".

"Але те, що стосується протидії організованій злочинності, спроб організувати тут терористичні акти, - тут ми будемо приймати найжорсткіші заходи", - пообіцяв він.

2 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.