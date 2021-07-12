Пасажиропотік українських авіакомпаній значно збільшився

Авіакомпанії України за шість місяців 2021 року обслужили 3,49 млн осіб., що на 73,8% вище показника за шість місяців 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Державної авіаційної служби України, в тому числі в міжнародному сполученні перевезено 3,22 млн осіб (зростання на 78,6%).

Також за звітний період авіакомпанії виконали 29,4 тис. комерційних рейсів (зростання на 47,7%), зокрема, 23,7 тис. міжнародних (+42,8%).

Крім цього, аеропорти України в січні-червні 2021 року, згідно з оперативними даними, обслужили 5,479 млн пасажирів, що на 32,2% більше, ніж в січні-червні 2020 року. У міжнародному сполученні пасажиропотік аеропортів за шість місяців зріс на 32,1% - до 4,92 млн осіб.