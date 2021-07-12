Ціни на яблука удвічі нижче торішніх

На початку липня роздрібні ціни на свіже яблуко стандартної якості коливалося від 21 до 25 грн / кг за найдоступніші позиції, в той час як роком раніше яблуко в цей час продавали по 47-54 грн / кг. Тобто роком раніше український споживач платив за свіже яблуко в цей час у 2,2 раза дорожче, повідомляє EastFruit.

Цікаво, що роком раніше українського яблука на полицях супермаркетів на початку липня вже практично не було, а в цьогоріч продається переважно українське яблуко. Ще більш показовим є те, що очікування учасників ринку були абсолютно протилежними - вони очікували, що ціни в сезоні 2020/21, який триває з серпня по липень включно, будуть значно вище, ніж роком раніше.

У результаті неправильної оцінки ринку українські садівники не змогли продати яблуко в той період, коли попит на нього був високий.

Наразі на ринку великий вибір сезонних кісточкових фруктів і широкий асортимент ягід, тому можна спостерігати невисокий попит на яблуко. Щоб хоч якось стимулювати продажі, садівники змушені знижувати ціну на цей фрукт.