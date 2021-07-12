Литва просить подвоїти число прикордонників ЄС на кордоні

Служба охорони держкордону Литви (СОГГЛ) просить Європейське агентство охорони кордонів і берегових ліній Frontex збільшити свій персонал в два рази в порівнянні з початковою потребою, повідомляє "Интерфакс".

СОГГЛ в понеділок заявляє, що замість запитаних раніше 30 груп працівників Frontex на кордон Литви і Білорусі направлено запит на 60 патрулів для здійснення спостереження і охорони кордону. Також запитані 30 автомобілів, два вертольоти і устаткування - термовізори.

Литовським прикордонникам допомагатимуть і спеціальні команди з перекладачами. Вони збиратимуть інформацію про нелегальних мігрантів, цілі та обставин їх поїздки, а також допомагатимуть в ідентифікації затриманих осіб.

Виконавчий директор Frontex Фабріса Лежер заявив про готовність агентства направити в Литву більше працівників і техніки з постійного корпусу Frontex.

"Це буде зроблено в терміновому порядку, швидше, ніж планувалася, а сили будуть більш численними. При співпраці з відповідальними литовськими відомствами буде активований механізм термінової прикордонної допомоги (Rapid Border Intervention)", - цитуються в прес-релізі СОГГЛ слова Лежер.

Точне число персоналу, що направляється в Литву і засобів Frontex буде озвучено після узгодження логістичних та інших питань операції щодо посилення охорони кордону.

Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас підкреслив, що "у зв'язку з мінливою ситуацією на литовсько-білоруському кордоні і спробами мігрантів знайти нові шляхи, ми переглядаємо наші колишні потреби".

"Прийнято рішення запросити більше патрулів і техніки для зміцнення охорони східного кордону. Frontex відреагувало оперативно і вирішило активувати механізм надання термінової прикордонної допомоги", - зазначив він.