Ексчиновника Генпрокуратури засудили до двох років за хабар

Колишнього начальника відділу управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури засудили до двох років позбавлення волі, повідомляє Кореспондент.

Відповідний вирок у справі про хабар в понеділок, 12 липня, виніс Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що чиновника визнали винним у замаху на надання неправомірної вигоди (за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369) Кримінального кодексу.

За даними слідства, в грудні 2016 року обвинувачений передав третій особі 5 тисяч доларів для виконуючого обов'язки першого заступника голови Державної аудиторської служби України, щоб той вплинув на хід і результати проведення позапланової виїзної ревізії Генеральної прокуратури.

ВАКС визнав доведеним вчинення злочину і засудив підозрюваного до двох років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів після оголошення.