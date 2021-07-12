Китай постраждав від масових торнадо
Провінція Шаньдун на сході Китаю постраждала від безлічі торнадо. Це був найбільший спалах торнадо за більш ніж десятиліття, про це посилаючись на The Watchers, повідомляє УНІАН.
Як мінімум в країні заявили про 10 торнадо, з яких 3 були сильними.
Так, прямо в центрі міста Шеньсіан пронісся смерч, який завдав катастрофічний збиток. За словами очевидця Еріка Вонга, торнадо ламав дерева твердих порід, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька осіб пораненими.
Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився прямо в центр міста Гаотан.