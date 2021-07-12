Китай завдав багатомільярдний удар по світовій фабриці багатіїв

Дії китайської влади і їх зусилля щодо посилення державного регулювання стали ударом для світової фабрики мільярдерів - місцевого бізнесу, повідомляє "Лента.ру".

За даними рейтингу найбагатших людей планети, який складає агентство Bloomberg, китайські підприємці в першій половині 2021 року зазнали багатомільярдних втрат. Їх статок з початку року знизився на 16 мільярдів доларів, основні компанії в середньому втратили по 13 відсотків вартості. Агрегатор таксі Didi, який вийшов на біржу в Нью-Йорку 30 червня, за кілька тижнів втратив майже 800 мільйонів доларів.

Більш активний тиск влади Пекіна на бізнес частково пов'язаний з необхідністю захисту конкуренції в технологічній галузі і ризиками фінансового характеру. Однак мотивацією служить і прагнення перешкодити зростанню могутності представників великого бізнесу, які надають колосальний вплив на економіку країни.

За словами одного з джерел Bloomberg в уряді, Пекін хоче перешкодити китайським мільярдерам стати силою, порівнянної з південнокорейськими чеболями, специфічними мегакорпораціями, які відіграють важливу роль в політичному житті цього сусіда Китаю. Турбує владу і зростаюча нерівність. Так, голова КНР Сі Цзіньпін в одному зі своїх виступів вже вказував на нерівномірний розвиток економіки і необхідність домагатися загального процвітання.

Атаки на бізнес Пекін підсилив з листопада минулого року, коли в останній момент змусив Ant Group Джека Ма відкласти лістинг у Гонконгу. З тих пір найбільші представники найзначнішою економіки Азії стикаються з усе більш жорсткими заходами. У липні влада зажадала, щоб компанії, які планують вихід на іноземні біржі, проходили спеціальні перевірки.