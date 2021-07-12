Міноборони Німеччини скасувало зустріч міністра з Зеленським

Зустріч міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер з президентом України Володимиром Зеленським скасована, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив на брифінгу речник німецького Міністерства.

"Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає" , — сказав він.

Додаткові деталі та причини скасування зустрічі невідомі.

Глава української держави вже провів зустріч з премʼєр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, лідером правлячого Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Також заплановані переговори з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Ангелою Меркель.