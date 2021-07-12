Рівень вакцинації по Україні в 2 рази нижче, ніж по Києву
Рівень вакцинації від COVID-19 у Києві вдвічі перевищує середній рівень в Україні, написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Від початку кампанії вакцинації найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує Київ, де показник перевищує середній в Україні вдвічі. Відразу за лідером ідуть Київська та Полтавська області", - написав він.
Ляшко зазначив, що найнижчі рівні охоплення вакцинацією - в Одеській, Чернівецькій і Закарпатській областях.
За його словами, за останній тиждень найвищі темпи вакцинації демонструють Київ, Полтавська та Київська області, найнижчі - Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.
"Найбільше зростання темпів вакцинації за тиждень зафіксували в Херсонській області (+56%). А загалом зроблено за тиждень 563 тис. щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації", - написав міністр