Прогноз погоди на 13 липня: все ще жарко, але волого

Україну накрила неймовірно спекотна погода . Але вже зараз на більшу частину країни йдуть дощі і грози. Проте, температура повітря особливо сильно спадати не збирається.

У вівторок, 13 липня, практично на всій території України, за рідкісними винятками, буде близько 29-32 ° С вдень і від 17 до 23 ° С в Криму вночі. Так, у всіх західних областях, за винятком, хіба що, Закарпаття, а також у Житомирської і Вінницької областей, очікується температура від 27 до 30 ° С вдень і близько 15-19 ° С вночі.

Дощі з грозами прийдуть в усі західні і центральні області (крім Полтавської та Дніпропетровської), а також на південь країни (крім Запорізької області і Криму). На більшій частині України буде вітер в районі 4-14 км / год. У Луганській області і на Закарпатті буде дути сильніше - до 18 км/год, а в центрі Криму і зовсім можливі шквали до 22 км / год.

Укргідрометцентр попереджає, що 13 липня в західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 13 липня очікується температура повітря від 20 до 30 ° С протягом дня, можливо, невеликий дощ і вітер 4-14 км / год.