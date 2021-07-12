В Україну доставили 500 тис. доз китайської COVID-вакцини

В Україну доставлено ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив на селекторній нараді у президента України міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, до України прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей. Найближчим часом очікують 1 230 000 доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже зроблено майже 3 500 000 щеплень проти COVID-19: більше 2 млн українців отримали першу дозу і більш 1 млн — завершили вакцинацію.