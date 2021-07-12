Кличко посів перше місце серед голів державних адміністрацій у рейтингу ЗМІ

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу голів державних адміністрацій, повідомляє УНИАН.

За 5-ти бальною шкалою глава Київської міської державної адміністрації отримав 4,17 бала.

"Мер Києва Віталій Кличко продовжує утримувати 1-е місце нашого рейтингу. Він впевнено виграв столичні вибори в жовтні 2020 року і сформував в Київраді власну більшість. А тепер все активніше замислюється про повернення на всеукраїнський політичний рівень" , - сказано в матеріалі журнала "Кореспондент".

Друге місце отримав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко з результатом 3,10 бала, третє - голова Київської ОДА Василь Володін з 3,03 бала. Останні місця у голів Луганської та Херсонської областей з результатами 1,98 і 1,95 бала.

Журналісти видання та експерти склали рейтинг на основі низки показників: економічного, політичного, підтримки в місцевій раді, відносин з центральною владою, підтримки в парламенті і медійності на рівні країни.

"Оцінюючи рейтинги глав ОДА і єдиного глави столичної держадміністрації, ми виходили з припущення, що нам важливі для присвоєння місця як економічні показники регіону, так і особиста політична вага" , - зазначено у статті.

У складанні рейтингу брали участь Костянтин Бондаренко, Дмитро Воронков, Валентин Гайдай, Володимир Германов, Олексій Голобуцький, Олександр Крамаренко, Світлана Кушнір, Сергій Литвинов, Валерій Літонінській, Євген Магда, Дмитро Марунич, Андрій Миселюк, Олександра Решмеділова, Віталій Романченко, Сергій Слободчук, Ірина Тиран, Альберт-Лейзер Фельдман, Павло Харламов.