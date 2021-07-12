Путін назвав Україну дітищем радянської епохи і найбіднішою країною Європи

Президент Росії Володимир Путін заявив, що сучасна Україна — цілком і повністю дітище радянської епохи, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в його статті, опублікованій на сайті Кремля.

"Сучасна Україна — цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз'єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу" , — написав Путін.

При цьому він назвав Україну найбіднішою країною Європи, в якій ВВП на душу населення нижче Албанії, Молдови і невизнаного Косово.