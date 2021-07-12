Ціни на оренду житла в Києві б'ють рекорди

У Києві за рік (липень до липня) вартість оренди житла підскочила в середньому на 21%. Причиною могло стати послаблення карантину цього літа, оскільки на минулий рік выпали два перших локдауна, повідомляє UBR.

Ціни на оренду житлових квадратних метрів в Києві наступні:

однокімнатні квартири коштують в середньому 11 843 грн за місяць (+ 13% в порівнянні з липнем 2020 року);

двокімнатні - 19 971 грн в місяць (+ 25%);

трикімнатні 37 271 грн в місяць (+ 27%).

У той же час за останній тиждень вартість зросла на 6,6%, 4% і 6% відповідно. Ці ціни - найвищі за останній рік. Експерти відзначають, що вартість оренди житла почала підвищуватися з початку літа, незважаючи на сезон відпусток.