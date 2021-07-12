У корпусі затонулого порома "Естонія" знайшли нові тріщини

У корпусі затонулого в 1994 році порома Estonia знайшли нові тріщини, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гендиректор Шведського центру досліджень безпеки Йонас Бекстранд (Jonas Backstrand) підтвердив виявлення нових тріщин. Він застеріг від надмірних інтерпретацій даних до того, як з'явиться більш загальна картина.

"Ми хочемо бути обережними, ми не хотіли б робити висновків доти, доки наші експерти не зберуть усієї інформації", - заявив Бекстранд.

Дослідження кістяка затонулого порома і морського дна навколо нього розпочалися 9 липня і триватимуть орієнтовно до 18 липня. Їх мета - підготовка до більш масштабних досліджень, які розпочнуться наступного року.

Нові дослідження відбуваються з огляду на додаткову інформацією про крах порома, що міститься в показаному у вересні 2020 року на стримінговій платформі Discovery документальному фільмі "Estonia - знахідка, яка змінить усе".

У фільмі, зокрема, йдеться про виявлення в корпусі судна пошкодження розміром 4 на 1,2 метра, про яке у раніше проведених розслідуваннях не згадували.

Пором Estonia затонув у ніч на 28 вересня 1994 року в дорозі з Талліну до Стокгольму. На його борту перебували 989 членів екіпажу і пасажирів. Було врятовано лише 138 осіб, одна людина пізніше померла в лікарні. Загинули і зникли безвісти 852 людини, виявлено тіла лише 94 загиблих.

Катастрофа є корабельною аварією з найбільшою кількістю жертв у Балтійському морі в мирний час. Естонсько-шведсько-фінська міжурядова комісія дійшла висновку, що причиною катастрофи став запірний пристрій носового візору, який відвалився в умовах сильного шторму.

Останнім часом родичі загиблих неодноразово порушували в урядових і судових інстанціях питання про важливість додаткового розслідування причин загибелі порома і необхідність нових занурень до останків судна. Вимоги відхиляли з посиланнями на закон про спокій загиблих.

Однак після показу документального фільму уряд Естонії ухвалив рішення розпочати розслідування і запропонував Швеції і Фінляндії взяти в ньому участь.