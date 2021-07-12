"Слузі" Брагару повернули водійські права

Народному депутатові від партії "Слуга народу" Євгенієві Брагару, якого 3 липня зупинили в Києві за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, повернули відібрані водійські права, повідомляє Деловая столица.

Про це парламентарій повідомив 12 липня у своєму Facebook.

Нагадаємо, на позаминулому тижні "слугу" Брагара зупинили в Дарницькому районі патрульні на його іномарці Toyota Camry. На переконання правоохоронців, Брагар керував транспортом під забороненими речовинами. Нардеп, у свою чергу, звинуватив їх у вимаганні хабара.

Він розповів, що в суботу отримав негативний тест на наявніст﻿ь наркотиків або алкоголю в крові з державної медичної лабораторії на Петра Запорожця, 20.﻿

"Уже сьогодні я забрав своє водійське посвідчення. Епопея зі звинуваченнями в наркоманії за кермом уже офіційно завершена" , — написав Брагар.

І все ж у нього залишилися деякі питання.