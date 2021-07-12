"Слузі" Брагару повернули водійські права
Народному депутатові від партії "Слуга народу" Євгенієві Брагару, якого 3 липня зупинили в Києві за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння, повернули відібрані водійські права, повідомляє Деловая столица.
Про це парламентарій повідомив 12 липня у своєму Facebook.
Нагадаємо, на позаминулому тижні "слугу" Брагара зупинили в Дарницькому районі патрульні на його іномарці Toyota Camry. На переконання правоохоронців, Брагар керував транспортом під забороненими речовинами. Нардеп, у свою чергу, звинуватив їх у вимаганні хабара.
Він розповів, що в суботу отримав негативний тест на наявність наркотиків або алкоголю в крові з державної медичної лабораторії на Петра Запорожця, 20.
"Уже сьогодні я забрав своє водійське посвідчення. Епопея зі звинуваченнями в наркоманії за кермом уже офіційно завершена", — написав Брагар.
І все ж у нього залишилися деякі питання.
"Перше з них, чому настільки сильно була затягнута процедура повідомлення результатів тесту. Кулуарно про негативний результат мені стало відомо ще 4 липня, але при цьому ще майже тиждень тягнули з офіційним висновком. Я вважаю, що це пов'язано з бажанням низки осіб затягнути цей процес і завершити історію по-тихому, не шкодячи "честі мундира". Крім того, питання є до самих патрульних. Питання стосуються перевищення службових повноважень і вимагання хабара. За підсумками моїх заяв до ДБР було зареєстровано провадження щодо двох патрульних. Сподіваюся, вони більше ніколи не будуть "кошмарити" і вимагати хабарі на дорозі", — заявив Брагар.