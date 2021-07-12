В "Голосі" прокоментували інформацію про переобрання керівника фракції

Голова депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк спростував інформацію про переобрання керівника фракції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З подивом дізнався, що колеги з так званої "Справедливості" щось там собі вигадали і заявляють про кадрові зміни у фракції "Голос"... Заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності", - написав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

Водночас він нагадав, що згідно з положенням про фракцію "Голос", таке рішення про переобрання керівництва фракції ухвалюється 14 голосами.

"Навіть якби їх зібрали (спойлер: не зібрали). Погано, що ніхто Регламент і положення про фракцію так і не прочитав", - уточнив парламентарій.

Раніше член фракції "Голос" Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що фракція на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка, а тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде заступник керівника фракції Роман Костенко.

За її словами, за таке рішення проголосували 11 народних депутатів, тобто більшість членів фракції у Верховній Раді.