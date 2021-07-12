У Новоград-Волинському госпіталізували дитину з вогнепальним пораненням у спину

У Новоград-Волинському Житомирської області в понеділок, 12 липня, була госпіталізована 9-річна дитина з наскрізним вогнепальним пораненням спини. За фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Повідомлення про подію надійшло в поліцію о 14:30 від медиків. Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували до реанімаційного відділення, де медики надають необхідну допомогу. До лікарні негайно виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського районного відділу", - зазначається в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України.

За попередніми даними, подія нібито сталася на березі місцевої річки, проте під час встановлення обставин ці відомості не підтвердилися. Поліцейські провели низку інших слідчо-розшукових заходів і в результаті невідкладного обшуку за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що поранення дитини сталося в будинку.

"З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні", - уточнюють правоохоронці.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.