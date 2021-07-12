Ямайка захотіла отримати компенсацію за работоргівлю від Великобританії

Влада Ямайки захотіли отримати компенсацію за работоргівлю від Великобританії за часів, коли країна була британською колонією, повідомляє Лента.Ру.

Член парламенту Майк Генрі підрахував приблизний розмір компенсації. Він повинен скласти 7,6 мільярда фунтів стерлінгів.

"Ми сподіваємося на справедливу компенсацію у всіх можливих формах, що гарантують, що несправедливість по відношенню до наших предків буде виправлена", - сказала міністр Ямайки у справах спорту, молоді та культури Олівія Грейндж.

Петиція до вимог компенсації отримала схвалення Національної ради з репарацій Ямайки. Після її реєстрації генеральним прокурором вона буде передана Королеві Великобританії Єлизаветі.

Англійці захопили Ямайку в 1655 році, а в 1670-м Ямайка була оголошена англійською колонією офіційно. У 1807 році работоргівлю офіційно скасували. Більше 30 разів раби піднімали повстання проти колонізаторів, найбільше трапилося в 1831-м, яке призвело до скасування рабства в 1833-м. У 1962 році Ямайка стала незалежною державою.