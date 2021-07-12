Зеленський: Ключова тема переговорів із Меркель - врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовою темою, яку він має намір обговорити ввечері, 12 липня, під час переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель стане мирне врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ключовою темою є питання мирного врегулювання на Донбасі. Я хочу ще раз подякувати на незмінну підтримку "нормандського формату" з боку пані Меркель і з боку Франції - президента Макрона. Я вважаю, що це прекрасний проект, який готувала німецька і французька сторони - "Ключові кластери з реалізації Мінських домовленостей". Україна підтримала цей проект. Він перебуває в Російській Федерації, і лише Росія на сьогодні не акцентувала кроків щодо завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з Меркель для представників ЗМІ в Німеччині.

Він додав, що "країни-партнери України повинні чинити тиск на Росію для того, щоб відбулася зустріч у Нормандському форматі, закінчилася війна на Донбасі, а також Україні були повернуті тимчасово окуповані Росією території".

Зеленський також зазначив, що має намір обговорити з Меркель питання запуску російського проекту "Північний потік - 2".

"Для мене пріоритетом є безпека в країні - це Донбас, Крим і, звичайно, "Північний потік-2". Ми вважаємо, що це велика загроза, яка ховається під маскою економічного проекту. Запуск проекту ми вважаємо загрозою безпеки в регіоні. Зайвим свідченням цього є концентрація російських військ на наших кордонах. Вона залишається високою. Я відкрито сказав, що "Північний потік-2" ми повинні розглядати як невід’ємне питання безпеки в Україні", - додав президент.

Крім того, президент України зазначив, що має намір обговорити з канцлером Німеччини проведення реформ в Україні, розвиток стратегічного партнерства, двосторонніх взаємин і економічне співробітництво.