В уряді зайнялися ціною на цукор

Профільні міністерства прийшли до певної згоди з виробниками цукру та асоціаціями кондитерів з приводу ціни на цей продовольчий товар, повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Народні депутати пропонували рішення щодо розширення квоти на ввезення цукру, яке не було підтримано на комітеті, з огляду на досить нейтральну позицію і Міністерства агрополітики, і Міністерства економіки. Зважаючи на те, що держава повинна якомога менше втручатися в ціноутворення і на те, що у нас немає повної впевненості, що таке втручання є необхідним, депутати не підтримали це рішення і не рекомендували цей законопроект. У мене є інформація про те, що міністерства працюють зараз з виробниками цукру та з асоціаціями кондитерів, які є споживачами цього товару, і вони прийшли до певної згоди з приводу ціни" , - сказав Гетманцев після засідання фракції в понеділок.

Він зазначив, що дійсно протягом декількох тижнів ціна на цукор в Україні була найвищою в Європі.