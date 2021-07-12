Власники евроблях з регіонів кинулися на розмитнення в Київ

Власники автомобілів на закордонній реєстрації з південних і західних областей з'їжджаються на розмитнення в Київ, повідомляє UBR.

Причиною тому стали завищені ціни на послуги брокерів на місцях і не завжди якісно надані послуги: випадків відмови там в рази більше, ніж в столиці. А сама поїздка ще й виходить для них цілком економічно вигідною.

Наплив водіїв спостерігається в основному зі Львова, Івано-Франківська, Одеси, Миколаєва, Полтави та Кривого Рогу. При цьому їдуть як поодинці, так і цілими групами.

"Середня вартість брокера в цих містах становить $ 400, в той час як київський фахівець бере $ 250. У підсумку при витраті на дизельне паливо для дороги туди-назад в $ 50, заощадити вийде близько $ 100. Для наших людей ця сума суттєва", - говорить адвокат ГО "Авто Євро Сила" Іван Казачук.

Серед інших переваг водії називають швидкість здійснення процедури і меншу кількість невдалих розтаможок їх авто. Деякі, отримавши картки відмови більше двох разів, розуміють, що їх брокер може не володіти всіма потрібними компетенціями, і їдуть до Києва. Часто такі фахівці в областях більше заточені на розмитнення продовольчих продуктів і товарів, але не евроблях.

Отримавши картку відмови, автомобіль вже не має права на розмитнення і процедуру зупиняють. За словами представника "Авто Євро Сили", найчастіше так відбувається саме через неправильне оформлення документів.

Ще однією перевагою розмитнення в Києві водії називають відсутність тут додаткових витрат на оцінку і експертизу автомобіля. У регіонах такі послуги потягнуть на суми від 700 грн до 2500 грн. А ось в Івано-Франківську доходять і до рекордних $ 300.